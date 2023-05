Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Landesliga peilt der TuS Steinbach am Samstag (17 Uhr) seinen ersten Heimerfolg in der neuen Spielklasse an. In der Bezirksliga kommt es am gleichen Tag zu einem Donnersberg-Derby.

Von Reiner Bohlander

„Never change a winning team“, oder auf Deutsch: „Verändere nie ein Team, das das letzte Spiel gewonnen hat.“ Ein Spruch, den Timothy Hanauer, Coach des Fußball-Landesligisten