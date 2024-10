SV Kirchheimbolanden will seine jüngste Erfolgsserie am Sonntag, 15 Uhr, bei den Sportfreunden Bundenthal fortsetzen. Die Auswärtsaufgabe des Neulings ist knifflig. Und zuletzt grassierte eine kleine Krankheitswelle im Kirchheimbolandener Kader.

„Nach dem Spiel gegen Schmittweiler-Callbach hat es angefangen. Zuletzt lagen doch einige Stammspieler flach“, betont SVK-Spielertrainer Timo Riemer. Offensivspieler Samuel Gualtieri konnte zuletzt nicht mittrainieren. Auch Defensivakteur Arne Kuhn war nicht in den Übungseinheiten. „Wir werden es schon so machen, dass die Jungs, die krankheitsbedingt nicht im Training sein konnten, auch erst einmal nicht im Kader stehen“, sagt Reimer. Das funktioniert, denn der SV Kirchheimbolanden verfügt doch über einen großen Kader. Riemer ist deshalb zuversichtlich, dass er auch in Bundenthal ein starkes Aufgebot zur Verfügung hat.

Zuletzt 13 von 15 möglichen Punkten geholt

Der Aufsteiger ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Der SV Kirchheimbolanden war zuletzt sehr gut drauf, holte in seinen letzten fünf Partien 13 von 15 möglichen Punkten. „Wir fahren selbstbewusst nach Bundenthal, wissen aber, dass die Sportfreunde doch eine sehr starke Kontermannschaft sind“, sagt Riemer und macht klar: „Ich denke, dass wir mehr Ballbesitz haben werden. Wir müssen halt schauen, dass wir nicht in Schnellangriffe laufen und wenige Fehler machen.“ Zuletzt gewann der SVK gegen die SG Eppenbrunn mit 5:1. Die Belohnung war der dritte Tabellenplatz. Diesen will der Neuling am Sonntag verteidigen.

Die Sportfreunde Bundenthal kassierten am vergangenen Wochenende auswärts eine knappe 1:2-Niederlage beim Aufstiegsaspiranten TuS Hohenecken. Davor waren die Südwestpfälzer fünf Spiele ungeschlagen. In dieser Phase feierten die Sportfreunde, die vier Punkte weniger als die Kirchheimbolandener haben, vier Siege und ein Unentschieden. Beim SV Rodenbach gewannen die Bundenthaler mit 3:2. Timo Riemer schätzt den Tabellenzehnten als starken Gegner ein: „Das wird nicht einfach, die Sportfreunde haben einige gute Einzelspieler, die wir aus dem Spiel nehmen müssen.“