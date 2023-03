Bei der Niederlage zum Rundenende zeigen die Fastbreakers-Damen gegen den VfL Bad Kreuznach eine Partie auf Augenhöhe. „Das war das beste Spiel der Saison“, schwärmt BBC-Trainer Marcel Cullmann. Dank dem SC Lerchenberg II wurde der Landesliga-Abstieg vermieden.

Mit 54:68 (25:31) unterlag die Damenmannschaft des BBC Fastbreakers Rockenhausen in eigener Halle dem VfL Bad Kreuznach. Die Abschlussniederlage in der Landesliga 2 passte zur „verkorksten“ Saison, die das Team um Trainer Marcel Cullmann abgeschlagen als Tabellenletzter mit nur einem Sieg und einem Punkt beendete.

Und dennoch war beim letzten Heimspiel am Samstag alles anders. Der Auftritt der BBC-Spielerinnen begeisterte den eigenen Anhang und brachte den BBC-Trainer fast ins Schwärmen: „Das war das beste Spiel der Saison. Bis auf das dritte Viertel zeigten die Mädels eine Top-Defensive und auch eine richtig gute Leistung in der Offensive.“ Den einzig großen Unterschied des Spiels, wie es Cullmann einräumte, machte der dritte Durchgang aus, den die Fastbreakers deutlich 6:20 abgeben mussten. Alle anderen Spielzeiten begegneten die BBC-Basketballerinnen dem Tabellendritten auf Augenhöhe. Nach dem knapp mit 9:14 abgegebenen ersten Viertel trumpfte das couragiert auftretende BBC-Team bis zum Seitenwechsel mächtig auf und verlangte den favorisierten Nahestädterinnen alles ab. Die starke Spielphase im zweiten Viertel endete nahezu ausgeglichen (16:17).

BBC-Damen gewinnen letztes Viertel mit 23:20

Der Basketballclub hatte sogar zum Spielende hin noch reichlich Luft und konnte nochmals Tempo zulegen. So gewannen die Nordpfälzerinnen das vierte Viertel in einem attraktiven offenen Schlagabtausch mit 23:20. Zur Wende reichte die Leistungssteigerung jedoch nicht mehr. Der beherzte Auftritt als Schlusspunkt der Saison gibt der jungen Rockenhausener Mannschaft aber Mut und Selbstvertrauen, optimistisch in die Zukunft zu schauen.

„Einen Leistungsunterschied zwischen beiden Teams gab es definitiv nur in der Phase nach dem Seitenwechsel. Da gab’s auf unserer Seite Unkonzentriertheiten, aus denen zu viele unnötige Ballverluste entstanden sind“, erklärte Coach Cullmann. „Beste Spielerin im Angriff war Lara Bayer. Nadine Zirkel überzeugte defensiv mit einer starken Leistung, und Jasmin Hoffmann zeigte ihr bestes Saisonspiel.“ Das seien nur drei ausgewählte individuelle Betrachtungen in einem insgesamt sehr stabilen und starken BBC-Team, wie Rockenhausens Übungsleiter anmerkte.

Lerchenberg II steht schon lange als Absteiger fest

Auch wenn der Basketball-Club mit einer mageren Saisonbilanz die Runde abschloss und sich gegenüber der Konkurrenz nicht erfolgreich und auch von den Ergebnissen her nicht besser profilieren konnte, ist der Abstieg in der kleinen Siebener-Liga kein Thema. Warum? Der SC Lerchenberg II zog kurz vor der Runde seine Mannschaft zurück, wurde damit frühzeitig „am grünen Tisch“ als Schlusslicht ausgewiesen und stand deshalb schon lange als Pflichtabsteiger fest.