TuS 07 Steinbach kommt in der Landesliga West-Nord ins Rollen. Das Team von Coach Timothy Hanauer feiert am Samstagabend gegen TuS Hoppstädten seinen zweiten Sieg in Folge. Das 8:1 ist eine Ansage.

Die Steinbacher mussten ohne ihren Trainer Timothy Hanauer ausgekommen. Der Coach befand sich mit seiner kompletten Familie zur Sicherheit in Quarantäne, da er mit einem Corona-Fall Kontakt hatte. „Unsere Tests waren alle negativ, aber dennoch müssen wir 14 Tage in Quarantäne, dürfen unser Grundstück nicht verlassen“, erzählte er der RHEINPFALZ am Telefon. Die Trainingswoche über hatte er sich mit seinem Co-Trainer Pascal Weber ausgetauscht. „Wir telefonieren auch so fast täglich, haben die gleiche Trainings- und Spielphilosophie. Aber wer vor Ort ist, entscheidet dann auch“, sagte Hanauer.

In der Woche vor dem Hoppstädten-Spiel hatte Weber nach Absprache mit Hanauer Wert auf den Spielaufbau gelegt. „Das hat sich dann auch ausgezahlt“, befand der Co-Coach. Der TuS war von der Spielanlage überlegen und machte gegen einen pomadigen Gegner bereits in der ersten Halbzeit alles klar. Daniel Ghoul verwandelte in der neunten und zwölften Spielminute jeweils einen Foulelfmeter. Hoppstädten gelang zwar durch Maximilian Ding das 1:2 (25.), doch Ghoul machte seinen Hattrick perfekt (36.), und Marcus Schunk erhöhte noch vor dem Halbzeitpfiff auf 4:1 (44.). Hoppstädten hatte auch nach dem Seitenwechsel den spielfreudigen einheimischen wenig entgegenzusetzen. Danny Schulz, der zuvor Tormöglichkeiten vergeben hatte, zum 5:1 (67.), Dawid Szaszorowski (69.), Nico Dannenfelser (73.) und Nico Frey (89.) machten den Kantersieg perfekt.

„Bei uns ist endlich einmal richtig der Knoten geplatzt“

„Zugegeben ist Hoppstädten ersatzgeschwächt angetreten und war auch ein schwacher Gegner. Aber wir haben nicht nur acht Tore erzielt, sondern auch spielerisch eine starke Leistung gezeigt. Das war nicht mehr nur ,weit und hoch’ wie in den Spielen zuvor“, lobte Steinbachs Teammanager Markus Buhl-Bohlander. „Wir haben nun bei der SG Hüffelsheim und im nächsten Heimspiel gegen das Spitzenteam SV Rodenbach zwei gute Teams, aber vielleicht können wir eine Überraschung schaffen.“

„Wir haben acht Punkte aus fünf Spielen, da sind wir voll im Soll“, sagte der Steinbacher Trainer , der während des Spiels von Teammanager Buhl-Bohlander stets mit Whatsapp-Nachrichten versorgt wurde und den Liveticker von zu Hause am Laptop mitverfolgte. Er sagte: „Wenn wir vielleicht gegen die beiden harten Brocken noch punkten, als Aufsteiger wohlgemerkt, dann haben wir nach dem schwachen Start eine richtig gute Zwischenbilanz.“

So spielten sie

TuS Steinbach: Hunter - Throm (65. Marvin Gödtel), Barz, Szaszorowski, Orthen (67. Kladnicanin) - Frey, Krautschneider, Schwab (2. Dannenfelser), Ghoul, Schunk - Schulz.

Tore: 1:0 Ghoul (9. Foulelfmeter), 2:0 Ghoul (12. Foulelfmeter), 2:1 Ding (25.), 3:1 Ghoul (36.), 4:1 Schunk (44.), 5:1 Schulz (65.), 6:1 Szaszorowski (67.), 7:1 Dannenfelser (73.), 8:1 Frey (89.) - Bester Spieler: Ghoul - Zuschauer: 150 - Schiedsrichter: Barthel (Böhl-Iggelheim).