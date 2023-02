Das Land will die Schulsozialarbeit im Donnersbergkreis mit insgesamt rund 199.000 Euro fördern. Das hat die SPD-Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb jetzt mitgeteilt. Demnach fließen 137.700 Euro in die Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden Schulen und 61.302 Euro an Berufsbildende Schulen. „Schule ist nicht nur ein Lernort, sondern auch ein Ort des sozialen Miteinanders, ein Ort, an dem unterschiedliche Startvoraussetzungen unserer Kinder ausgeglichen werden“, sagte Rauschkolb dazu. Das Ziel der Landesregierung sei es, Vorreiter in Sachen beste Bildung zu bleiben. Dafür gebe sie im kommenden Haushaltsjahr 5,82 Milliarden Euro aus, rund ein Viertel des gesamten Landesetats. Zwar sei Schulsozialarbeit als Teil der Kinder- und Jugendhilfe Aufgabe der Kommunen, das Land unterstütze diese aber.