Insgesamt mehr als eine Million Euro aus dem Schulbauprogramm des Landesbildungsministeriums gehen an sechs Schulen des Donnersbergkreises.

Für die Erweiterung und den Umbau der Sporthalle am Nordpfalzgymnasium in Kirchheimbolanden kann der Schulträger mit einem Landeszuschuss von 200.000 Euro rechnen. Ebenfalls bedacht werden die Grundschule in Kibo sowie das Winnweilerer Wilhelm-Erb-Gymnasium für die Erneuerung des Brandschutzes des Schulgebäudes mit 150.000 Euro beziehungsweise 130.000 Euro. Die IGS Eisenberg erhält einen Zuschuss in Höhe von 355.000 Euro für den Umbau des Schulgebäudes, die Realschule plus in Göllheim erwartet für den Brandschutz und die Sanitäranlagen 50.000 Euro. Mit einem Zuschuss von 210.000 Euro für den Umbau und die Erweiterung des Schulgebäudes wurde die Grundschule Sippersfeld bedacht. Das hat Bildungsministerin Stefanie Hubig bekannt gegeben.

Insgesamt werden im aktuellen Schulbauprogramm landesweit 314 Projekte mit einer Gesamtsumme von mehr als 62 Millionen Euro gefördert. 60 Projekte sind neu in das Programm aufgenommen worden. Über alle Schularten hinweg fließen die Mittel in Um- und Neubaumaßnahmen sowie Sanierungs- oder Brandschutzmaßnahmen.