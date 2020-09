Das Hofgut Neumühle in Münchweiler veranstaltet zusammen mit fünf Restaurants im Donnersbergkreis vom 18. September bis 4. Oktober die „Donnersberger Lammwochen“. Coronabedingt entfällt zwar das Lammfest auf dem Gutshof des Bezirksverbands Pfalz, dafür lädt das Hofgut aber für Freitag, 18. September, und Dienstag, 22. September, jeweils zwischen 8 und 16 Uhr, dazu ein, Lammfleisch aus Keule oder Schulter, Lammgyros, Steaks oder Bratwurst im Hofladen zu besorgen. Darüber hinaus gibt es dort Salami, Rohesser und Schinken vom Lamm, aber auch Lammfelle sowie Produkte anderer Nutztiere. Eine Vorbestellung per Mail ist wünschenswert an info@neumuehle.bv-pfalz.de.

Bei den fünf Gastronomiebetrieben, die sich auf Initiative des Hofgutes an den Lammwochen beteiligen, handelt es sich um die „Klostermühle“ in Münchweiler, die „Mühle am Schlossberg“ in Wartenberg, das „Bastenhaus“ in Dannenfels, das „Parkhotel Schillerhain“ in Kirchheimbolanden und das Restaurant „Weinbrück“ in Obermoschel. Die Aktion bietet nicht nur Fleisch von heimischen Tieren, sondern unterstützt auch eine artgerechte Tierhaltung in der Region. Nähere Informationen finden sich unter www.hofgut-neumuehle.de.