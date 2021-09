Das Hofgut Neumühle bei Münchweiler veranstaltet zusammen mit sechs Restaurants aus der Region von Freitag, 17. September, bis Sonntag, 3. Oktober, die „Donnersberger Lammwochen“.

Coronabedingt entfällt auch in diesem das Lammfest auf dem Gutshof, teilt der Bezirksverband Pfalz als Träger der Einrichtung mit. Stattdessen lädt die Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung dazu ein, sich in ihrem Hofladen Produkte (nicht nur) vom Lamm zu besorgen. Geöffnet ist dieser donnerstags von 9 bis 12 Uhr und freitags von 13 bis 16.30 Uhr; ferner in geraden Kalenderwochen mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie in ungeraden Wochen samstags von 10 bis 13 Uhr.

Bei den sechs Gastronomiebetrieben, die sich an den Lammwochen beteiligen, handelt es sich um die Klostermühle in Münchweiler, die Mühle am Schlossberg in Wartenberg, das Bastenhaus in Dannenfels, das Parkhotel Schillerhain in Kirchheimbolanden, das Waldhotel Eisenberg sowie das Restaurant Freigeist auf der Ebernburg in Bad Kreuznach. Die Aktion bietet nicht nur Fleisch von heimischen Tieren, sondern unterstützt auch eine artgerechte Tierhaltung in der Region. Weitere Informationen gibt es im Internet, www.hofgut-neumuehle.de.