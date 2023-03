Zwischen Mittwoch, 22. März, 20 Uhr, und Donnerstag, 23. März, 8 Uhr, kam es in einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in der Hauptstraße in Rüssingen zu einem Diebstahl. Wie die Polizei Kirchheimbolanden mitteilt, verschafften sich die unbekannten Täter durch Aufdrücken und Aushängen eines Schiebetores Zutritt in die Lagerhalle. Dort wurde ein in einem Traktor verbautes GPS-Gerät entwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 06352 911-2700 bei der Polizei zu melden.