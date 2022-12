Er hatte sein Schicksal wohl herausfordern wollen: Am Wochenende hatte sich ein 20-Jähriger abends in einem Supermarkt in Göllheim versteckt, um den Ladenschluss abzuwarten. Nachdem alle Mitarbeiter gegangen waren, stahl er nach Angaben der Polizei in aller Ruhe Tabakwaren und Alkoholika in noch unbekanntem Wert. Beim Verlassen des Marktes löste er zwar den Alarm aus, ihm gelang aber unerkannt die Flucht.

Deswegen fühlter der Mann sich wohl auch sicher genug, um keine zwei Tage später mittags ganz normal zum Einkaufen in denselben Markt zu gehen. Ein Mitarbeiter erkannte ihn jedoch anhand des vorliegenden Videomaterials und rief die Polizei. Nach einem kurzen FLuchtversuch wurde der Täter gestellt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls.