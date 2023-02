Zwei Ladendiebinnen sind am Donnerstag einer Polizeistreife geradezu in die Arme gerannt. Laut Pressebericht erspähten die Polizeibeamten im Bereich Woogmorgen in Kirchheimbolanden zwei rennende Frauen. „Da die Frauen offensichtlich keiner sportlichen Aktivität nachgingen“, wurden sie einer Personenkontrolle unterzogen. Noch während der Kontrolle ging die Meldung über einen Ladendiebstahl ein, zwei Frauen seien von dort zu Fuß geflüchtet. Die beiden kontrollierten Frauen konnten schließlich als dringend Tatverdächtige identifiziert werden. Das Diebesgut wurde jedoch nicht gefunden. Nach Feststellung der Personalien konnten sich die beiden Damen wieder auf den Weg machen.

Kurz darauf mit Taschen wiedergetroffen

Doch einige Zeit später fiel der Streife das Frauenduo erneut auf, nun allerdings mit Taschen. Bei einer erneuten Kontrolle konnte schließlich in diesen Taschen das Diebesgut des gemeldeten Ladendiebstahls sichergestellt werden. Darüber hinaus wurden Waren aus einem anderen Geschäft gefunden, die offensichtlich auch gestohlen wurden.