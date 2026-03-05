Ein Ladendieb ist am Mittwoch, 4. März, beim Ladendiebstahl in der Industriestraße erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 32-Jährige den Kassenbereich mit einem mit Lebensmitteln gefüllten Rucksack verlassen, ohne zu bezahlen. Als er daraufhin von Mitarbeiterin angesprochen wurde, flüchtete er zu Fuß in Richtung Winnweiler. Bei der Flucht ließ er seinen Rucksack mit den gestohlenen Lebensmitteln fallen. Die Polizei fand den Mann an einer Tankstelle in der Nähe und brachte ihn zurück zum Supermarkt. Den 32-Jährigen erwarten nun eine Strafanzeige sowie ein Hausverbot im Discounter.