Am Montag zwischen 13.20 und 14.20 Uhr wurde der Lack eines Autos zerkratzt, das auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Kaiserstraße 1 in Kirchheimbolanden geparkt war. Der Täter benutzte dazu offensichtlich einen spitzen Gegenstand. Zeuge werden gebeten, sich bei der Polizei Kirchheimbolanden zu melden unter 06352/911-0.