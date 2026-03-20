In Saufhausen wird gefeiert und gestritten: Das Stück „Die Jubiläums-Kracher“ des „Gerry Jansen Theater“ bringt turbulente Szenen auf die Bühne in Alsenz.

Die Stadt Alsenz feiert in diesem Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen ihr 1250-jähriges Bestehen. Am 28. März gastiert das „Gerry Jansen Theater“ mit der Komödie „Die Jubiläums-Kracher“ in der Nordpfalzhalle. Was es mit dem Stück genau auf sich hat, hat Jeannette Anthes den Gründer und Theaterleiter Gerry Jansen gefragt.

Herr Jansen, der Titel „Die Jubiläums-Kracher“ ist für das Stadtjubiläum praktisch wie gemacht, oder?

Ja, das Stück gab es bereits. Ich hatte das für das 30-jährige Bestehen meines Theaters im vergangenen Jahr geschrieben. Die „Jubiläums-Kracher“ ist eine sehr lachintensive Komödie, die wir erfolgreich seit Oktober auf dem Plan hatten und jetzt sogar noch einmal verlängern mussten.

Wie kam die Verbindung nach Alsenz zustande?

Wir waren dort bereits im letzten Frühjahr mit unserem Stück „Die Zwielicht-Brothers“ zu Gast. Die Nordpfalzhalle war seinerzeit mit rund 250 Gästen gut besucht und das Stück kam super an. Im Anschluss haben wir dann direkt gesagt: „Das machen wir jetzt regelmäßig“. Für die jetzige Aufführung von „Die Jubiläums-Kracher“ war ich dann direkt in Kontakt mit Ortsbürgermeisterin Karin Wänke.

Was genau erwartet die Zuschauer?

Die gut zweieinhalbstündige Komödie handelt von der fiktiven Kleinstadt Saufhausen, die ihre eigene Gründungsgeschichte in einem kleinen Theaterstück wiedergeben will. Das Stück stammt aus der Feder von Bürgermeister Dr. Albert Esel, ähnelt aber wohl eher einer Verkaufsshow für seine Weine. Wir erleben die Akteure dann bei der Generalprobe, bei der eine streitlustige Putzfrau ein erhebliches Störfeuer entfacht und noch für einige Überraschungen sorgt. Zunächst erleben wir Generalprobe und im zweiten Akt, wie sich der Bürgermeister die Premiere vorstellt. Im dritten Akt nach der Pause erleben wir, was bei der Aufführung so alles passiert. Und da läuft so einiges aus dem Ruder....

Sie erwähnten, dass Sie das Stück selbst geschrieben haben. Wollen Sie uns noch ein bisschen zu Ihrem Theater erzählen?

Wir sind ein reines Privattheater. Wir erhalten daher auch keine Subventionen und haben auch keinen Förderverein. Deswegen schreibe ich die Stücke auch alle selbst. Das Bühnenbild baue ich mit Hilfe eines Freundes, der gut tapezieren kann, ebenfalls selbst. Im Ensemble sind alles gelernte Schauspieler. Einige Mitspieler sind auch schon seit der Gründung 1995 dabei. Im Schnitt bringen wir dann im Jahr vier bis fünf Stücke sowie ein Weihnachtsmärchen auf die Bühne im trockengelegten Theaterschwimmbad „Wonsheimer Kulturbecken“.

Info

„Die Jubiläums-Kracher“ wird am Samstag, 28. März, um 19.30 Uhr in der Nordpfalzhalle, Schulstraße 25 in Alsenz aufgeführt. Einlass ab 18.30 Uhr, Karten kosten im Vorverkauf 25 Euro, an der Abendkasse 27 Euro. Die Karten sind über den Bestellservice Josefczyk unter 06362 8807 sowie Mork-Team Rockenhausen unter 06361 7293 erhältlich.