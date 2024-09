Das gelbe Labormobil der gemeinnützigen Organisation VSR-Gewässerschutz kommt nach Kirchheimbolanden. Am Dienstag, 24. September, können Brunnenbesitzer auf dem Römerplatz zwischen 15 und 17 Uhr Wasserproben abgeben.

Das Wasser wird auf Nitrat-, Säure- und Salzgehalt untersucht. Matthias Ahlbrecht von der 1980 gegründeten VSR-Gewässerschutz führt einer Mitteilung zufolge gegen eine Gebühr von zwölf Euro diese Grunduntersuchung durch und berät anschließend über die Nutzung des Wassers.

Es ist zudem möglich, gegen eine Kostenbeteiligung das Brunnenwasser auf Bakterien und Schwermetalle analysieren zu lassen. „Brunnenbesitzer erfahren durch diese ergänzenden Untersuchungen, ob das Wasser zum Gemüse gießen, zum Planschbecken befüllen oder zum Trinken geeignet ist“, erläutert Ehrenamtler Frank Sombrowski, der Ahlbrecht unterstützt. Die ausführlichen Gutachten werden per Post zugestellt. Für den Transport der Wasserproben wird empfohlen, Kunststoff-Mineralwasserflaschen zu nutzen. Es sollte ein Liter Brunnenwasser mitgebracht werden.

Am Informationsstand werden Brunnenbesitzer auch darüber informiert, wie wichtig es ist, dass Regenwasser im Garten versickert, um den Grundwasserspiegel zu stabilisieren. „Niederschlag, der in regenreichen Monaten versickert, füllt die Grundwasserspeicher auf“, sagt Sombrowski. Der Verein informiert auf seiner Homepage über den aktuellen Grundwasserspiegel in der Region und gibt eine Anleitung zur Nutzung des Informationssystems des Landes.

Info

Infos zum Grundwasserspiegel in der Region gibt es im Netz auf der Seite www.vsr-gewaesserschutz.de, dann über den Reiter „Wir in Ihrer Region“ die Unterrubrik „Rheinland-Pfalz-Saarland“ auswählen und die gewünschte Region suchen.