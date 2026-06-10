Wegen Sicherungsarbeiten an der Steilböschung „Am Kahlenberg“ in Höhe Finkenmühle wird die Landesstraße 404 zwischen Mörsfeld und Wendelsheim ab Montag, 22. Juni, bis Ende August voll gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mitgeteilt. An der steinschlaggefährdeten Böschung sollen auf einer Länge von 100 Metern ein Drahtzaun als Abrollschutz sowie eine Betonschutzwand am Böschungsfuß errichtet werden.

Die Umleitung führt über Stein-Bockenheim und Wonsheim. Die Finkenmühle in der Gemeinde Wendelsheim bleibt für den Anliegerverkehr erreichbar. Radfahrer können durch das Baufeld geleitet werden. Nach Angaben des LBM nutzen im Schnitt 540 Kraftfahrzeuge pro Tag die L404. Die Kosten für die Baumaßnahme betragen 234.000 Euro.