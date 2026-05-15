Die Landesstraße 404 südlich von Kriegsfeld wird am Donnerstag, 21., und Freitag, 22. Mai, tagsüber voll gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mitgeteilt. Betroffen ist der Bereich südlich der Einmündung der L404 und der K33. Die Sperrung gilt jeweils von 7.30 bis 16 Uhr. In dieser Zeit will die Masterstraßenmeisterei Erbes-Büdesheim Schadstellen an der Straße reparieren.

Die Umleitung führt ab der Einmündung der L404 und der K33 nach Gerbach, über die L400, nach Sankt Alban und Gaugrehweiler. Ab Oberhausen verläuft sie über die L399 nach Kriegsfeld – und umgekehrt.