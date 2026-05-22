Die L386 zwischen Dörrmoschel und Dörnbach wird im Juni drei Wochen lang voll gesperrt. Zwischen dem Ortsausgang Dörrmoschel und der Einmündung L386 und K7 nördlich von Dörnbach gilt eine abschnittsweise Vollsperrung. Die Maßnahme beginnt am Montag, 8. Juni, und endet am Freitag, 26. Juni. Dies hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mitgeteilt.

Der Verkehr wird ab Dörrmoschel über die L379 nach Teschenmoschel bis Waldgrehweiler geführt, weiter über die L385 nach Ransweiler bis Dielkirchen und von dort über die B48 nach Rockenhausen zurück auf die L386. Die Umleitungsstrecke ist in beiden Richtungen ausgeschildert.

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Verkehrsqualität fräst die Bauverwaltung den Fahrbahnbelag der L386 auf rund 2200 Metern ab und erneuert ihn. Anlass ist eine nicht ausreichende Griffigkeit des bisherigen Belags. Die Baukosten betragen 250.000 Euro.