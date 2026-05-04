Immer wieder beschweren sich Anwohner über Lärm durch Motorradfahrer auf den kurvigen Straßen rund um Bastenhaus. Dort werde viel gerast – doch stimmt das?

Es ist kurz nach 15 Uhr, als die Polizeifahrzeuge am Kreisverkehr in der Nähe von Bastenhaus Position beziehen. Nur wenige Minuten zuvor waren die Beamtinnen und Beamten noch mobil unterwegs: Sie kontrollierten zwischen 13 und 15 Uhr den Verkehr auf den umliegenden Strecken. Jetzt beginnt der zweite Teil des Einsatzes: eine stationäre Kontrolle an einem Punkt, der bei Motorradfahrern als besonders beliebt gilt.

Auslöser für die Kontrolle waren mehrere Beschwerden von Anwohnern entlang der L386 zwischen Kirchheimbolanden und Bastenhaus. Sie berichteten von Motorradfahrern, die die kurvenreiche Straße wie eine Rennstrecke nutzten, und klagten vor allem über hohe Geschwindigkeiten und die Lärmbelastung. Erst vor wenigen Tagen ereignete sich in dem Bereich ein Motorradunfall.

Sonne raus, Motorräder auf der Straße

Die Polizei kennt solche Vorwürfe. „Wir bekommen solche Hinweise regelmäßig – gerade, wenn das Wetter besser wird“, sagt Einsatzleiterin Julia Reiß von der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden. Mit den ersten warmen Tagen beginnt für viele die Saison: Motorräder und sogenannte Spaßautos werden wieder aus der Garage geholt.

Insgesamt sind an diesem Nachmittag 16 Einsatzkräfte aus Rockenhausen und Kirchheimbolanden im Einsatz. Los geht es um 13 Uhr mit mobilen Kontrollen im Stadtgebiet der „Kleinen Residenz“; später verlagert sich der Einsatz an den Verkehrsknotenpunkt Bastenhaus bei Dannenfels.

Die Polizeipräsenz wird von den meisten Verkehrsteilnehmern positiv aufgenommen. Foto: Amanda Magalhães Zitta

Im Verlauf des Nachmittags überprüfen die Beamtinnen und Beamten 34 Autos und 122 Motorräder. In vielen Fällen bleibt es bei kleineren Mängeln oder fehlenden Dokumenten; insgesamt ergibt sich ein eher unauffälliges Bild. Ganz ohne Konsequenzen bleibt der Einsatz dennoch nicht: Bei fünf Fahrzeugen ist durch technische Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen; zwei sind nicht ordnungsgemäß versichert und dürfen nicht weiterfahren.

Ein junger Mann und eine junge Frau (beide Mitte 20) sind mit ihren Mopeds auf einem Feldweg unterwegs. Die Kennzeichen sind nicht mehr gültig, berichten die Einsatzkräfte. Für beide ist die Fahrt an diesem sonnigen Nachmittag beendet: Sie dürfen nicht weiterfahren und müssen abgeholt werden. „Das gute Wetter bringt viele Fahrzeuge zurück auf die Straße, aber nicht alle sind auf dem neuesten Stand“, sagt Reiß.

Kontrolle mit Humor genommen

Geschwindigkeit spielt eine deutlich geringere Rolle, als oft angenommen wird. „An dieser Stelle können wir sie kaum messen“, erklärt Reiß. Die Strecke ist kurvenreich; Messgeräte benötigen jedoch eine ausreichend lange Gerade. Viele Beschwerden beziehen sich ohnehin eher auf Lärm als auf tatsächliche Raserei. Wahrnehmung und Realität gehen hier nicht immer Hand in Hand. Gleichzeitig kann übermäßiger Lärm auch auf technische Veränderungen, etwa am Auspuff, hinweisen.

Die Kontrollen finden bewusst unangekündigt statt, um ein realistisches Bild zu erhalten. Im Laufe des Nachmittags stoßen die Einsatzkräfte immer wieder auf typische Verstöße: fehlende Dokumente, technische Veränderungen an Fahrzeugen, die die Betriebssicherheit beeinträchtigen können, sowie Verstöße gegen die Gurtpflicht.

Suzanna Braig kann es kaum glauben: Bei ihrer ersten Ausfahrt mit dem Motorrad nach fünf Jahren Pause gerät sie direkt in eine Kontrolle. Foto: Amanda Magalhães Zitta

Mit Humor nimmt es Suzanna Braig (55). Sie besitzt ihr BMW-Motorrad seit 2002 und hat es erst kürzlich wieder durch den Tüv gebracht. Nach rund fünf Jahren Pause will sie die Maschine nun erstmals wieder für eine längere Fahrt nutzen – und wird gleich kontrolliert. „Man merkt schon, dass man lange nicht gefahren ist“, erzählt Braig. Den Vorwurf, Motorradfahrer seien häufig zu schnell, sieht sie jedoch kritisch: „Das ist Wahrnehmungssache. Die meisten halten sich an die Regeln.“ Die Kontrolle selbst bewertet sie positiv: „Es ist für uns alle sicherer.“ Am Ende bleibt sie noch kurz stehen, macht ein Foto mit einem der Beamten und fährt dann weiter.

Erst Urintest, dann Krankenhaus

Weniger entspannt verläuft die Kontrolle für einen jungen Fahrer. Ein Drogentest schlägt an; der junge Mann muss zur Abklärung ins Krankenhaus. „Für Cannabis gelten im Straßenverkehr klare Grenzen“, betont Reiß. Auffälligkeiten zeigen sich für die Einsatzkräfte oft schon im Fahrverhalten oder im Auftreten bei der Kontrolle.

Entscheidend ist der THC-Wert im Blut: Seit 1. August 2025 gilt ein Grenzwert von 3,5 Nanogramm pro Milliliter. Wie die Polizeiinspektionen Rockenhausen und Kirchheimbolanden nach der Kontrolle mitteilen, stand der Fahrer tatsächlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er muss nun mit einem Bußgeld, einem Punkt im Fahreignungsregister sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Solche Fälle bleiben die Ausnahme. Insgesamt bestätigt der Einsatz eher den Eindruck der Polizei: Ein Großteil der Verkehrsteilnehmer ist regelkonform unterwegs. „Wenn wir Beschwerden zu Lärm oder Geschwindigkeit bekommen, schauen wir uns die Situation vor Ort an“, ergänzt Reiß.