Am Donnerstag, 30. April, in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr, muss die B 48 bei Alsenz kurzfristig für mehrere Minuten voll gesperrt werden. Dies teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mit. Hintergrund der Sperrung sind erneut kürzere Arbeiten in der Straßenbrücke über den Goldgraben (Goldgrabenbrücke). Der Verkehr wird örtlich über Alsenz und Oberndorf durch die Straßenmeisterei Erbes-Büdesheim umgeleitet. Infolge der Arbeiten kann es zu geringen Verkehrseinschränkungen auf der B 48 kommen. Da sich die Behinderungen im Verkehrsablauf nicht vermeiden lassen, werden die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Umfahrungen gebeten.