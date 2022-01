Am frühen Mittwochabend wollte der 49-jährige Fahrer eines Kleintransporters auf der A63, Höhe Lohnsfeld in Richtung Kaiserslautern, vom Standstreifen auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah dabei den Wagen eines 24-jährigen Pkw-Fahrers. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Sie wurden gegen die Schutzplanken geschleudert und kamen schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Weil bei dem Bremsmanöver auch der rechte Fahrstreifen blockiert wurde, kam es unmittelbar danach zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Mainz erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge abgebremst hatten und fuhr auf diese auf. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle eingesetzt. Vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte nach Schätzungen der Polizei bei mehr als 50.0000 Euro liegen. Der Verkehr in Richtung Kaiserslautern konnte über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Zeitweilig kam es aufgrund der Bergungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Kaiserslautern.