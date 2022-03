In der Nacht zum Montag ist ein in der Alsenzer Hauptstraße geparkter VW Caddy in Vollbrand geraten und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Durch die Hitzeentwicklung wurden auch die Fahrbahndecke sowie der Rollladen eines Wohnhauses beschädigt. Der entstandene Schaden wird laut Polizei auf mehr als 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Brand ist zwischen 0 Uhr und 0.30 Uhr ausgebrochen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 917-0 entgegen.