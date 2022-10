Weil er kurz eingeschlafen war, wie der Mann gegenüber der Polizei angegeben hat, ist ein 29-Jähriger am frühen Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr auf der A63 in die Schutzplanke gefahren. Er war in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs, bei Morschheim zog sein Auto laut Zeugen „langsam in Richtung Fahrbahnmitte“ und streifte die Mittelschutzplanke. Der 29-Jährige blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand erheblicher Schaden. Jenen an der Schutzplanke schätzt die Polizei auf 500 Euro.