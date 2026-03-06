Das Westpfalz-Klinikum in Kirchheimbolanden und die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Rheinland-Pfalz organisieren am Donnerstag, 19. März, einen Kurs zur Zahngesundheit von Babys und Kleinkindern. Im Tagungsraum des Klinikums informiert Ann-Kathrin Schlemmer Eltern von 10 bis 11.30 Uhr über Themen wie das Zähneputzen ab dem ersten Zahn, den ersten Zahnarztbesuch und Schnuller. Anmeldungen für den Kurs „Gesunde Zähne von Anfang an“ unter Telefon 0175 2191691 oder per E-Mail an ann-kathrin.schlemmer@gmx.de.