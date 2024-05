Drei Wochen vor den Kommunalwahlen und der Europawahl sind überall Wahlplakate zu sehen. Gesichter und Wahl-Slogans sind darauf zu erkennen – und natürlich ist ganz deutlich gemacht, welche Partei oder Wählergemeinschaft hier für sich oder ein Mitglied wirbt. In der Gemarkung von Börrstadt, ganz in der Nähe des Theresienhofes, ist jedoch ein nicht in diese Kategorie passendes Transparent aufgehängt worden. Dort steht etwas abseits der L401 ein Ackerwagen. Ein Banner mit der Aufschrift „Neuwahlen“ in schwarzen Lettern ziert dieses landwirtschaftliche Fahrzeug. Ganz ohne Werbespruch und Kennzeichnung des Aufstellers.