Rund 25 Meter Stromkabel aus Kupfer haben bislang unbekannte Täter zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen von einer Baustelle zwischen Gerbach und Schneebergerhof gestohlen. Die Diebe haben nach Polizeiangaben vermutlich mit einem Seitenschneider etwa zehn Meter eines bereits in einem Graben verlegten Kabels abgetrennt. Weitere rund 15 Meter haben sie von einer Kabeltrommel entwendet. Der Schaden wird auf zirka 1000 Euro beziffert. Die Baustelle befindet sich an einem Feldweg nahe der Kreisstraße 33. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.