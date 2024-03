Erneut ist auf dem Gelände der ehemaligen Privatbrauerei Bischoff eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter haben nach Polizeiangaben zwischen Mittwoch, 20. März, 17 Uhr, und Freitag, 22. März, 8.30 Uhr, den Außenzaun aufgetrennt und sich so gewaltsam Zutritt zu dem Grundstück in der Straße „An den Hopfengärten“ verschafft. Aus den früheren Produktionsräumen haben sie von den dort noch stehenden Installationen zur Bierherstellung in beträchtlichem Umfang Kupferelemente demontiert und gestohlen. Die Diebe „scheinen sich ausgesprochen viel Zeit genommen zu haben“, so die Polizei. Zum Abtransport der Beute dürften sie ein größeres Fahrzeug verwendet haben. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 25.000 Euro. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.

Bereits zwischen vergangenem Dezember und Januar waren Unbekannte gewaltsam auf das Bischoff-Areal eingedrungen und hatten fünf Kisten mit Werkzeugzubehör entwendet. Der Schaden lag im dreistelligen Bereich. Die Brauerei hatte 2022 den Betrieb eingestellt, nachdem das mehr als anderthalb Jahre währende Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gescheitert war.