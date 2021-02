Aufgrund der schlechten Wetterprognose war eigentlich vor dem Wochenende gar nicht mehr damit zu rechnen – aber Timofej Kratz hat es dank eines „kreativen Kraftakts“ doch geschafft, wie Lydia Thorn Wickert mitteilte. Der russische Künstler hat sein großformatiges Graffito, ein „Mural Painting“ an der Hotelfassade des Art-Hotel Braun in Kibo fertig gestaltet. Es steht im engen Zusammenhang mit der Ausstellung, die am Sonntag um 11 Uhr im Hotel mit einer digitalen Vernissage per Zoom eröffnet wird. An dem Meeting teilnehmen kann man hier.