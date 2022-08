Es hängt nur noch an einem Stück Papier, dann kann im Stadion Obermühle die konkrete Planung für die Umwandlung des Natur- in einen Kunstrasenplatz beginnen. Die Arbeiten sollten längst laufen – aber eine Behörde kommt wohl nicht hinterher.

„Sehr schwierig“, so VG-Bauamtsleiter Michael Groß, sei es in den vergangenen Monaten gewesen, bei der für kommunale Zuschüsse in unserer Region zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier jemanden ans Telefon zu bekommen. Denn noch immer warteten Stadt und Verwaltung auf den Zuschussbescheid für den mit Gesamtkosten von 720.000 Euro veranschlagten Bau des Kunstrasens. „Den Antrag haben wir bereits im März eingereicht“, informierte Groß nun in der Sitzung des Rockenhausener Stadtrates. Ohne die Zusage über die Fördermittel in Höhe von etwas mehr als 100.000 Euro kann aber das Projekt nicht starten.

Besagte Abteilung der Landesbehörde sei derzeit offenbar „völlig überlastet, aus welchen Gründen auch immer“, bestätigte erster Stadtbeigeordneter Werner Dietz. Aber er hatte auch eine gute Nachricht mitgebracht: Am Tag der Sitzung habe er die zuständige ADD-Mitarbeiterin erreicht – und die habe zugesagt, dass die Bewilligung in Kürze im Rockenhausener Rathaus eintreffen wird. Dann steht der Umsetzung des Vorhabens nichts mehr im Wege. Dieses hatte der Sportstättenbeirat des Kreises im vorigen Oktober sowohl für 2021 als auch für 2022 auf Platz eins der Prioritätenliste für eine Landesförderung gesetzt. Daneben leisten auch der Kreis, die VG Nordpfälzer Land und der Fußballverein Rockenhausen als hauptsächlicher Nutzer Zuschüsse, sodass der Anteil der Stadt letztlich bei 420.000 Euro liegen dürfte.

Völlig offen, ob Bau noch in diesem Jahr beginnt

Der Stadtrat hat nun einstimmig die Voraussetzungen geschaffen, dass trotz Sommerferien möglichst wenig Zeit verloren geht: So erhält – sobald die oben genannte Bedingung erfüllt ist – die Firma Sportstättenberatung Segmüller aus Taunusstein als günstigster Bieter für rund 69.000 Euro den Auftrag für die weiteren Planungsphasen. Und sollte es nach vorheriger Ausschreibung möglich sein, die Tiefbauarbeiten deutlich vor der nächsten Sitzung zu vergeben, so ist Bürgermeister Michael Vettermann durch das Gremium dazu ermächtigt. Ob dann tatsächlich noch in diesem Jahr die Bagger anrollen, „ist derzeit noch völlig offen und von vielen Faktoren abhängig“, sagte Dietz auf Nachfrage der RHEINPFALZ.

Bei den Plänen für einen neuen Platz hatte es im Frühjahr des vergangenen Jahres eine Kehrtwende gegeben: Denn bis dahin war geplant, den Naturrasen im Stadion Obermühle zu erhalten – stattdessen sollte der benachbarte Hartplatz, der in den Wintermonaten als Ausweichspielfeld dient, durch einen Kunstrasen ersetzt werden.

Folgekosten bei Kunstrasen deutlich geringer

Dies scheiterte bei veranschlagten Kosten von 550.000 Euro jedoch an der finanziellen Schieflage der Stadt: Der Eigenanteil wäre nach Auffassung der Kommunalaufsicht zu hoch gewesen. Zwar ist das Ersetzen des jetzigen Platzes im Stadion durch einen Kunstrasen laut Schätzung nochmal 170.000 Euro teurer. Dafür fallen dann aber die Folgekosten für die Pflege der Anlage nach Meinung von Experten deutlich geringer aus, sodass die Mehrausgaben beim Bau binnen weniger Jahre wieder hereingeholt werden.