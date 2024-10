An diesem Wochenende findet wieder der Kunshandwerkermarkt in Rockenhausen statt – es ist der 31. Wir haben uns umgesehen.

Bereits zum 31. Mal öffnete der Kunsthandwerkermarkt in der Donnersberghalle in Rockenhausen am Wochenende seine Türen. Dieses Jahr waren es fast 70 Aussteller, sodass sogar die zweite Etage genutzt werden musste. Die Organisatoren erhalten nach wie vor neue Anfragen von Ausstellern – und haben bisher noch keine abgewiesen. „Wir wollen niemanden abweisen und sagen daher allen gerne zu“, sagt Ingrid Gehm stellvertretend für „Team 4“.

Die Aussteller bestätigen, dass die Besucher in Rockenhausen nicht nur durchgehen und die ausgestellten Waren anschauen, sondern auch gerne einkaufen. So waren beispielsweise Weihnachtskarten bei Angelika Kolle der Verkaufsschlager in diesem Jahr. Kolle betreut auch den an beiden Tagen stattfindenden Kinder-Kunstnachmittag. Stellvertretend für die vielen Besucher haben wir Elke Flatau aus Rockenhausen und ihre Tochter Jana Meier befragt, was sie vom diesjährigen Markt halten. „Wir kommen jedes Jahr zum Kunsthandwerkermarkt und finden dort immer sehr viel Schönes“, sagen die beiden.