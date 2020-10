Man habe versucht, die in der Corona-Bekämpfungsverordnung der Landesregierung geforderten Abstands- und Hygieneregeln in einem Konzept zu vereinigen, schildert Vettermann. „Die Beschränkungen hätten allerdings sehr wenige Stände in der Donnersberghalle zugelassen.“ Aufgrund der vielen Einschränkungen sowie der aktuell steigenden Fallzahlen habe man sich gegen die Durchführung des Marktes entschieden. „Uns ist bewusst, dass sich alle Beteiligte bereits sehr darauf gefreut haben. Jedoch sind wir der Meinung, dass die Gesundheit, besonders in Zeiten wie diesen, vorgeht“, sagt der Stadtbürgermeister. Er hofft, „dass der Kunsthandwerkermarkt im nächsten Jahr wieder wie gewohnt stattfinden kann“.

Oktobermarkt mit Streetfoodfestival

Stattdessen sei – wiederum unter Vorbehalt – momentan geplant, für das erste Adventswochenende einen kombinierten Kunsthandwerker- und Weihnachtsmarkt im Schlosspark zu organisieren. Natürlich ebenfalls unter Befolgung der geltenden Verordnungen sollten dann „handgearbeitete Kunstwerke aller Art“ angeboten werden, informiert Vettermann. Zudem ist vorgesehen, dass der ursprünglich parallel zum Kunsthandwerkermarkt auf das Wochenende 24./25. Oktober terminierte Oktobermarkt im Freien über die Bühne gehen und mit einem Streetfoodfestival gekoppelt wird.