Am vierten Wochenende im Oktober, am 26. und 27. Oktober, heißt es wieder „Ausstellung Kunsthandwerk“ in der Donnersberghalle in Rockenhausen – in diesem Jahr bereits zum 28. Mal. Der Kunsthandwerkermarkt kann samstags von 12 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr besucht werden. Nachdem coronabedingten Ausfall im Vorjahr konnte die Stadt Rockenhausen 2021 zahlreiche Aussteller für die Veranstaltung gewinnen. Jedes Handwerk soll dabei nur einmal vertreten sein.

Das Angebot beinhaltet unter anderem verschiedene Schmuckarten, Kunst aus Holz und Glas, Drechselarbeiten, Kleidung und Seifen, Fotokarten, Holzobjekte, Leinwandbilder und vieles mehr. Ein „Handwerks-Café“, betreut vom Arbeitskreis Kahnweilerhaus und dem Freundeskreis Rognac, bietet sich zum Verweilen an. Am Veranstaltungswochenende ist der Einlass nach der 2G-Regel (nachweislich geimpft oder genesen) gestattet. Der Eintritt frei. Weitere Informationen unter Telefon 06361 451122 oder unter www.rockenhausen.de.