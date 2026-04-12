Das Hoormann-Haus in Bolanden bietet am 19. April eine Führung an.

Unter dem Titel „Willkommen im Schneckenhaus“ bietet das Hoormann-Haus in Bolanden am Sonntag, 19. April, eine Überblicksführung durch die Sammlung des Künstlerpaares Hermann und Christine Hoormann an. Beginn ist um 10 Uhr. Das Haus, das seit seiner Erbauung 1998 die Werke des Künstlerpaares beherbergt, ist in weiten Teilen noch im ursprünglichen Zustand erhalten. Im Rahmen der Führung werden unter anderem das Atelierhaus, die beiden sogenannten Gartenzimmer sowie ausgewählte Arbeiten aus der Sammlung vorgestellt. Auch ein Blick in den Grafikschrank ist vorgesehen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich: per E-Mail an hoormann-haus@web.de. Der Eintritt und die Führung sind kostenfrei, Spenden zugunsten der Museumspädagogik sind willkommen.

Seit 2024 wird das Hoormann-Haus von der testamentarisch verfügten „Hoormann-Stiftung – Kunststiftung im Donnersbergkreis“ getragen. Die Sammlung wird seit Mitte 2025 kunsthistorisch aufgearbeitet; größere Ausstellungen und Präsentationen sind ab Ende 2026 geplant. Weitere Informationen finden sich unter www.hoormann-haus.de.