Mit Kunst im Schnelldurchlauf und im lichtreichen Großformat ist der Kunstverein Donnersbergkreis in den vergangenen beiden Wochen durch den Kreis getourt. Am Mittwoch ist Winnweiler die vorerst letzte Station.

Reinhard Geller, Multimedia-Künstler aus Zellertal und Vorsitzender des Vereins, wird am Mittwoch um 20.30 Uhr in Winnweiler auf der Eisenschmelz zum vorerst letzten Mal seine leistungsstarken Beamer aufbauen und die Ausstellung PopUp, die zum ersten Mal beim Künstlerfest in Göllheim zu sehen war, auf Wände projizieren. Unser Bild entstand bei der Kunstaktion vor einigen Tagen in Eisenberg. Bei Dunkelheit wurden dort mehr als 100 Bilder von Skulpturen, Ölgemälden, Aquarellen und Fotografien fortlaufend in überdimensionaler Größe gezeigt. Hierbei sah der Betrachter jedes einzelne Kunstwerk gerade mal 30 Sekunden, ehe das nächste an der Reihe war. Bei der Anordnung der Werke wurde nicht nach Themen, sondern nach den Namen der 20 Künstler des Vereins vorgegangen, die sich an der Aktion beteiligten. „Wir können derzeit keine Ausstellungen in Räumen planen. Daher gehen wir hinaus ins Freie und zeigen unsere Kunst innerhalb einer Stunde“, erklärte Reinhard Geller.