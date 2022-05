„Kindheiten“: Das ist das Thema des Festivals Literarische Lese in Freinsheim. Wie sehen Bilder der Kindheit aus? Der Fotograf und Galerist André Straub hat ganz eigene Antworten. Bis 29. Mai gibt es zudem noch zwei spannende Lesungen.

„Ruhe vor dem Sturm“ nennt der Fotograf und Galerist André Straub seine Aufnahmen vom Treppenhaus des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Bad Dürkheim. Erst zeigt er ein pures Architekturfoto. Keine Bewegung. Es herrscht Ruhe. Nach dem Klingeln aber: der Sturm, treppauf, treppab, Schüler, Lehrer, Rucksäcke. Im Vordergrund, verwischt durch lange Belichtung, ein Schulkind. Wohin will es? Ist es mit dem Kopf schon woanders? Aber sein Schuh ist noch fest sichtbar auf der Erde.

Das ist Teil der Kunst in dieser Fotografie, hier entsteht im Auge des Betrachters eine Geschichte, man ergänzt im Geiste das, was man sieht. Die Personen auf den Fotos kann man nicht erkennen. Sie müssen unkenntlich gemacht werden vor der Veröffentlichung. Das nimmt André Straub aber als Antrieb zur kreativen Gestaltung. In einer weiteren Serie von Fotos – diesmal bunt – sieht man die Beine der Kinder auf dem Schulhof, Turnschuhe, Jeans, in verschiedenen Farben, aber doch immer ähnlich.

Strake Impressionen aus dem Schulalltag

„So ähnlich hat das in den 80er Jahren schon ausgesehen, als ich in die Schule ging“, erinnert sich der Fotograf. Den Rest, die Bewegungen, die Köpfe, Arme, Gesten, stellt man sich unwillkürlich vor.

Das Innenleben der Freinsheimer Grundschule hat er ebenfalls fotografiert: einen Flur, einen roten Markierungsstrich, um den Verkehr in der Pandemie aufzuteilen, eine offene Tür zu einem Klassenzimmer, ein nicht erkennbares Kind am Rand – ein Bild voller Assoziationen. Dann gibt es starkfarbige Stillleben: der untere Rand einer Tafel, eine fast diagonal verlaufende Ablage für Kreide und Wischtuch, die bunten Kreiden – starke Impressionen aus dem Schulalltag, ikonische Erinnerungsstücke.

Eine Vater-Sohn-Geschichte

Dazu eine Vater-Sohn-Geschichte. Ein Vater aus dem Nahen Osten, er konnte seine Familie nachkommen lassen. Noch ist das Kind im Deutschen stumm. Aber mit der Kamera kann es etwas ausdrücken. Auf Anleitung von André Straub fotografiert das Kind seinen Vater und der fotografiert seinen Sohn. Eine Kindheit im Ausnahmezustand.

Wer in die Galerie Heimatlichter geht, kann zudem beeindruckende Landschaftsbilder bewundern. Die meisten sind, so wie die „Kindheiten“-Fotos kaschiert auf Alu-Dibond mit Schutzfolie. Sie haben große Leuchtkraft. Interessant ist auch die Galerie selbst. Sie klebt teils als altes, saniertes Haus und teils als beiderseitiger Neubau an der Stadtmauer, Rest eines Turmes sind zu sehen, Schießscharten und die zahllosen Verschiedenheiten des Mauerwerks. Sie bilden einen reizvollen Kontrast zu der Geradlinigkeit der Architektur und der sorgfältigen Komposition der ausgestellten Bilder.

Die Ausstellung

Heimatlichter, Südliche Ringstraße 22, Freinsheim, 06353 957 9570, info@heimatlichter.com, www.heimatlichter.com.

Das Festival

Die Literarische Lese Freinsheim dauert noch bis 29. Mai und bietet bis dahin zwei spannende Lesungen und ein großes Abschluss-Fest.

Am Freitag, 27. Mai, 20 Uhr, gibt es eine Lesung mit Lena Gorelik, auf der Literaturbühne im Park. Sie stellt ihren autobiografischem Roman „Wer wir sind“ vor. Er erzählt von der elfjährigen Lena, die mit ihrer Familie von Russland nach Deutschland ausgewandert ist. Gorelik selbst wurde 1981 in Leningrad geboren und kam 1992 mit ihrer russisch-jüdischen Familie nach Deutschland. Sie kündigt an, außerdem aktuelle Texten zum Krieg in der Ukraine zu lesen.

Am Samstag, 28. Mai, gibt es um 20 Uhr eine Lesung und ein Gespräch mit Susanne Fritz im Von-Busch-Hof. Sie stellt ihr Buch „Wie kommt der Krieg ins Kind“ vor. Darin arbeitet die Freiburger Schriftstellerin die Traumata auf, die sich von Kriegs- und Gewalterfahrungen der Eltern auf die Kinder vererben. Konkret geht es um die Erfahrungen der Mutter der Autorin, die als Jugendliche nach 1945 in Polen über Jahre in einem Arbeitslager interniert war. Die Eintrittsgelder dieser Veranstaltung an den Verein „Miteinander“, der sich für die Unterstützung geflüchteter Kinder einsetzt.

Zum Abschluss gibt es am Sonntag, 29. Mai, ein großes Literaturfest im Retzerpark, bei dem um 14 Uhr erstmals auch Kindertheater angeboten wird. Das Stück heißt „Der verrückte Obstkarren“. Beim Programm für Erwachsene sind der Perkussionist Erwin Ditzner und der georgische Pianist Paata Demurishvili dabei, ebenso Sylvia Würtz (Violine) und Walter Eckfelder (Violine und Gitarre), die einen Vortrag von Kyra Schilling umrahmen. Ein weiterer Gast ist RHEINPFALZ-Redakteur und „Saach blooß“-Autor Michael Konrad.