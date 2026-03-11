Die Genossenschaftsbank macht mehrere Filialen und Selbstbedienungsstellen dicht. Wie die Bank diesen Schritt erklärt und was Rockenhausens Stadtbürgermeister dazu sagt.

Da viele Banken inzwischen mehr und mehr auf das Modell des Online-Banking setzen, kommt es immer wieder zu Schließungen von Geschäftsstellen – besonders in kleineren Kommunen. Dementsprechend teilt die Sparda-Bank Südwest in einer Pressemitteilung mit, zum 30. April 2026 einzelne Selbstbedienungsstellen, sogenannte SB-Center, in ihrem Geschäftsgebiet zu schließen. Betroffen ist unter anderem das SB-Center der Sparda-Bank in der Kreuznacher Straße in Rockenhausen.

Bürgermeister: „Nachvollziehbarer Schritt“

Zur Begründung erläutert die Bank: „Das Nutzungsverhalten von Kunden befindet sich im Wandel. Die Entscheidung wurde bei einer laufenden Standortüberprüfung und nach einer umfassenden Analyse der Kundenfrequenz getroffen.“ Die nächstgelegene Filialen, beziehungsweise SB-Center für Sparda-Bank-Kunden befindet sich künftig in Kirchheimbolanden.

Für Rockenhausen bedeutet das, dass ab Mai nur noch Sparkasse und Volksbank eine Bankfiliale vor Ort unterhalten. Stadtbürgermeister Michael Vettermann (FDP) betont auf RHEINPFALZ-Anfrage: „Ich bin froh, dass Volksbank und Sparkasse weiter da sind und auch da bleiben. Denn gerade für ältere Menschen ist es ein Problem, dass viele Banken vermehrt auf Online-Banking setzen.“ Es sei aus seiner Sicht nachvollziehbar, dass viele Banken diesen Schritt gehen, gleichzeitig sei es aber genauso wichtig, dass es in kleineren Kommunen weiter Bankfilialen gebe.

Durch die Schließung des SB-Centers in der Kreuznacher Straße werden Räumlichkeiten im Zentrum von Rockenhausen frei. „Es handelt sich um ein privates Gebäude, daher kann ich nichts zu den Zukunftsplänen der Immobilie sagen. Wir sollten aber schauen, dass wir in das kleine Räumchen wieder eine Nutzung reinbekommen“, so der Stadtchef.

Sparda-Bank: Entscheidung nicht leicht gefallen

Insgesamt unterhält die Sparda-Bank Südwest als eine der größten Genossenschaftsbanken Deutschlands in ihrem Geschäftsgebiet Rheinland-Pfalz und dem Saarland nun 34

Filialen und 30 SB-Center. Sparda Bank-Pressesprecherin Caroline Wittemann erläutert: „Die persönliche Nähe bleibt ein zentraler Baustein unseres Selbstverständnisses als regionale Genossenschaftsbank. Doch im Sinne unserer Mitglieder müssen wir auch wirtschaftlich handeln.“

Die Entscheidung zur Schließung der SB-Stellen sei der Bank nicht leichtgefallen und man wisse, dass Veränderungen auch Unsicherheiten mit sich brächten. „Umso wichtiger ist es uns, die Kundinnen und Kunden frühzeitig und transparent zu informieren und konkrete Lösungen sicherzustellen. Sie wurden deshalb frühzeitig per Anschreiben informiert und erhielten umfassende Hinweise zu alternativen Möglichkeiten der Bargeldversorgung und Bankgeschäfte“, fügt Wittemann an.