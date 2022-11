In den beiden zurückliegenden Winterhalbjahren waren es – der Pandemie geschuldet – lediglich Einzelveranstaltungen, die in der Stadthalle an der Orangerie in Kirchheimbolanden über die Bühne gegangen sind. Nun legt die Stadt Kirchheimbolanden das umfangreiche Winterprogramm wieder auf. Nachdem schon die Theaterfahrten im Abonnement zurückgekehrt sind, wird jetzt das druckfrische Winterprospekt an allen bekannten Auslagestellen im Donnersbergkreis verteilt. Darin finden sich Klassikkonzerte, beispielsweise aus der „Musiken“-Reihe, aber auch „Irish Step Dance“ und Tributekonzerte im Popbereich: So präsentiert die Formation „Elton & the Joels“ am Samstag, 4. März, die größten Hits der beiden Pianoheroen Elton John und Billy Joel. Tickets zu den Veranstaltungen gibt es bei allen bekannten Vorverkaufstellen, zu Öffnungszeiten der Stadthalle, bei Officestar Enders in Kibo sowie auf www.reservix.de.