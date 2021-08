Zu Kreativkursen lädt die Albisheimer Kulturwerkstatt ein. Am 8. September, 19 Uhr, startet der Kurs Acrylmalerei im Rathaus. Anmeldung bei Christa Maria Elwart, Telefon 06351 43101. Im Kurs Töpfern für Kinder ab acht Jahren werden Leuchthäuser, Gefäße, Gartentiere und Figuren getöpfert und bemalt. Dieser Kurs findet am 9., 16. und 23. September von 16 bis 18 Uhr statt, in „Keramik & Kunstwerk“, Hauptstraße 64, in Göllheim. Anmeldung bei Ursula Grünewald, Telefon 06355446 oder 0176 95739989. Zeichnen und Malen für Kinder und Jugendliche ab elf Jahren gibt es am 11. September, 11 bis 15 Uhr, im Kunstbahnhof Albisheim, Anmeldung bis 8. September, Telefon 06355 955649, dittmer@kunstbahnhof.de. Es gelten die dann aktuellen Corona-Hygiene-Vorschriften. rhp/bti