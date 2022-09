Nach der Berufswahlmesse gehen im Kulturwerck im Evangelischen Gemeindehaus in Eisenberg erst einmal die Lichter aus. Wann sie wieder angehen, ist offen, wie Betreiber Christopher Krill sagt.

Das Kulturwerck geht in eine vorgezogene Winterpause. Eine Winterpause, deren Ende erst einmal offen ist. „Wir machen zum 1. Oktober erst einmal dicht“, sagt Christopher Krill, seit Februar 2022 Betreiber des Kulturwercks im Evangelischen Gemeindehaus. Der Kerzenheimer klingt am Telefon etwas geknickt. Voller Vorfreude gestartet, manövriert er die neue Kulturstätte in Eisenberg nun schon durch die zweite Krise. Erst die ja irgendwie nicht enden wollende Pandemie, jetzt die Energiekrise, hervorgerufen durch den von Russland gestarteten Krieg in der Ukraine. „Das habe ich mir damals natürlich alles anders vorgestellt“, sagt Krill.

Krill bespielt das Evangelische Gemeindehaus als Pächter mittlerweile in Eigenregie. Bei den Nebenkosten hat ihn im ersten Betriebsjahr noch die Stadt unterstützt, die neben dem Donnersbergkreis und der protestantischen Kirchengemeinde einer der drei Besitzer des Hauses ist. Die Nebenkosten sind aber durch die Energiekrise, die sich ja noch verschärfen dürfte, aber förmlich explodiert. „Wo wir früher 2500 Euro für Strom und Gas bezahlt haben, wären es jetzt 6000, 7000 Euro“, sagt Krill. Das sei für ihn nicht stemmbar, zumal er solche exorbitanten Steigerungen auch nicht auf den Kunden, sprich den Ticketkäufer, umlegen könne. Die Entscheidung, den Betrieb zum 1. Oktober erst einmal einzustellen und zu schauen, wie und wann es wieder gehen könnte, habe er daher gemeinsam mit der Stadt getroffen. „Ich trage das voll mit“, so Krill.

Gasverbrauch ist enorm

Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) hatte der RHEINPFALZ am Freitag mitgeteilt, dass das Evangelische Gemeindehaus in der kalten Jahreszeit voraussichtlich nicht geheizt werden wird und daher dort dann auch keine Theater- oder sonstigen Veranstaltungen stattfinden könnten. Eine finale Entscheidung solle der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag beziehungsweise der Stadtrat dann in der Woche drauf treffen. Funck hatte da nach eigener Aussage bereits mit Krill sowie den Fraktionsvorsitzenden gesprochen. Funck rechnete dem RHEINPFALZ-Autor Hermann Schäfer vor, dass bei einer Durchheizung im Gemeindehaus in zwei Wochen soviel Gas verbraucht würde, wie es ein Vier-Personen-Haushalt in einem ganzen Jahr benötige.

Funck und Krill betonen beide, dass die Kultur in Eisenberg mit dieser Maßnahme aber nicht abgeschafft werden soll. Erst zu Jahresbeginn war Krill als privater Betreiber im Gemeindehaus mit seinem Kulturwerck gestartet, wollte hier dauerhaft Konzerte, Theater, Musicals, Illusionskunst und Comedy anbieten, aber auch Messen und Märkte. Der über fünf Jahre laufende Vertrag sah erst einmal eine Mindestzahl von 20 Veranstaltungen pro Jahr vor. Zuvor hatte die Stadt Eisenberg viele Jahre lang selbst ein Kulturprogramm im Evangelischen Gemeindehaus auf die Beine gestellt.

Termin

Die zweite Berufswahlmesse im Evangelischen Gemeindehaus am Donnerstag, 29. September, 10 bis 17 Uhr, sowie Freitag, 30. September, 9 bis 15 Uhr, wird stattfinden, so Krill. Es wird vorerst die letzte Veranstaltung im Kulturwerck sein.