19 Stationen für Kultur, Kunst und Kulinarik im gesamten Altstadtbereich – und das bis in die Nacht. Mit ihrer Neuauflage der „Langen Nacht der Museen“ lädt die Stadt Rockenhausen nun unter dem Motto „KulturROK – Genuss bis in die Nacht“ am Freitag zu einer Kulturnacht ein.

Kultur, Genuss und Spaß – das hat sich in diesem Jahr die Nordpfalzmetropole mit einem bunten Veranstaltungsprogramm groß auf die Fahnen geschrieben. Mit der Kultur- und Genussnacht möchten die Organisatoren zudem verstärkt Familien ansprechen.

So steht eine Stadtrallye mit zwölf verschiedenen Stempel-Aktionen für Kinder ebenso auf dem Programm wie Kinderschminken beim Zirkushaus Pepperoni. „Für eine volle Stempelkarte gibts dann als Belohnung ein Eis“, kündigt Beate Klein-Liebheit von der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land an.

Kinder-Krimilesung mit Christoph Dittert

In der Stadtbücherei wiederum findet eine Kinder-Krimilesung mit Christoph Dittert statt. Der Rockenhausener ist Autor für die Reihe „Die drei ???“. Als besonderer Höhepunkt wird am Freitag zu familienfreundlicher Uhrzeit zudem um 16 Uhr im Museum für Zeit die Mitmach-Ausstellung „Momo“ nach dem berühmten Buch von Michael Ende eröffnet. An sieben Stationen sollen Kinder die Gelegenheit haben, sich spielerisch mit dem Thema „Zeit“ zu beschäftigen.

Weitere Ausstellungen sind im Museum für Kunst, im Schloss, der „Mik Amos ArtGalerie“ und im Pfalzklinikum im Finkenhof zu sehen. Im Museum für Kunst etwa stellt der Rockenhausener Künstler Kurt Justinger aus, der sich in seiner Kunst mit dem Thema Korallen beschäftigt (wir berichteten am 24. Juni). Auch der einstige Wasserturm wird an diesem Tag zur Besichtigung geöffnet. Es werden auch Führungen angeboten in den Museen, aber auch in den Kirchen der Stadt.

Neue Partner für Neuauflage

Für das neue Konzept der einstigen „Langen Nacht der Museen“ habe man zudem neue Partner hinzugewinnen können. „Da hat sich die Anzahl der beteiligten Akteure relativ schnell summiert“, erläutert Klein-Liebheit. Neben städtischen Einrichtungen seien erstmals gewerbliche Kooperationspartner wie die Bücherhütte Schmidt mit an Bord, kündigt sie an. Hier könne man bei Wein und Käse nach neuem Lesestoff stöbern.

Auch Live-Musik gehört zum Programm. Musikalische Unterhaltung verspricht die mobilen Band Rody Reyes & Havana con Klasse mit feurigen Salsa-, Bachata und Merengue-Klängen über den gesamten Abend im Stadtgebiet. Farbenfrohe Stelzenläufer sind bei einem Rundlauf durch die Altstadt unterwegs. Um 21.30 Uhr ist eine Feuershow als weiterer Höhepunkt im Abendprogramm angekündigt.

Hoffnung auf Ortsansässige

„Wenn das Wetter mitspielt, wird das super“, zeigt sich Klein-Liebheit optimistisch. Mit kulinarischen Angeboten von Keltenbraten über Gourmetburger bis Flammkuchen wird an zahlreichen Ständen und Stationen für das leibliche Wohl gesorgt. Das Stationäre Hospiz öffnet erstmals seine Pforten und bietet Brezelmuffins im Innenhof an. Auch vegane Gaumenvorlieben würden mit einem Stand mit Kürbis-Falafel erfüllt, verspricht Klein-Liebheit.

Sie freue sich, dass nach vier Jahren Pause die Veranstaltung nun wieder stattfinde und die Museen sich vorstellen könnten. „Wir würden uns sehr freuen, wenn sich hier auch der ein oder andere Ortsansässige angesprochen fühlt, der die Museen bisher noch nicht kennt“, hofft sie.

Eine Übersicht über alle Stationen mit Stadtplan sowie die Stempelkarten und genaueren Uhrzeiten sind an allen Stationen erhältlich.

Termin

„KulturROK – Genuss bis in die Nacht“ am kommenden Freitag, 30. Juni, in Rockenhausen

Beginn der Kulturnacht um 18 Uhr

Ausstellungseröffnung „Momo“ im Museum für Zeit um 16 Uhr.