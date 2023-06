Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kulturnacht in Kirchheimbolanden am Freitagabend hatte allerhand zu bieten: Kurzgeschichten in gemütlicher Atmosphäre, aber auch Kunstwerke, die Krisen der Welt ins Gedächtnis rufen. Ein breites Programm – jedoch darf die Stadt das Konzept noch einmal überdenken.

„Bevor ich das kaufe, muss ich die nächste Gasrechnung abwarten“, sagt jemand in der Galerie Farbenreich. Es wird deutlich, wie sehr die Krise rund um den Krieg in der Ukraine