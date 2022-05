Eine Ausstellung mit Arbeiten von Ruth Genné, die „Farbenfundament“ heißt, ist ab Freitag, 13. Mai, in Albisheim zu sehen. Damit startet das diesjährige Kulturprogramm im Ort.

In Albisheim hatte bisher die Kulturwerkstatt die kulturellen Angebote organisiert. Der Verein sich im Februar allerdings aufgelöst (wir berichteten). Nun hat die Gemeinde die Kulturarbeit wieder in die eigenen Hände genommen und „freut sich auf einen spannenden Neustart“, teilt Annika Treiber für die Ortsgemeinde mit. Geplant sind in diesem Jahr verschiedene Ausstellungen, Lesungen, Führungen und ein Dorfpicknick.

Zum Auftakt läuft eine ganz klassische Kunstausstellung: Unter dem Titel „Farbenfundament“ zeigt die Künstlerin Ruth Genné ihre Arbeiten im Kleinen Saal des Albisheimer Dorfgemeinschaftshauses.

Farbstarke Arbeiten

Ruth Genné malt farbstarke, oft naturverbundene Arbeiten. Ihre Sujets sind dabei ganz unterschiedlich: Die Bilder sind mal mehr, mal weniger gegenständlich, einige wirken gänzlich abstrakt. „Die Farbe bildet für mich das Fundament, um zu arbeiten“, sagt Ruth Genné, „sie ist die Basis“. Tatsächlich regiert in ihren Bildern die Farbe immer über die Form, die Bilder wirken ganz unmittelbar. Bei einigen hat man fast das Gefühl, selbst im Bild zu stehen. In ihren Bildern vermischt sie Eindrücke, Erlebnisse, Erinnerungen und Begegnungen und drückt die Dinge, die daraus heraustreten und sich als bedeutsam herauskristallisieren, in Farbe aus.

Die Ausstellung „Farbenfundament“ wird am Freitag, 13. Mai, um 19 Uhr im Albisheimer Dorfgemeinschaftshaus eröffnet. Die Kunsthistorikerin Annika Treiber führt in die Ausstellung ein, anschließend gibt es einen Umtrunk. Die Präsentation läuft bis 29. Mai und ist samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Schau wird von zwei weiteren Veranstaltungen begleitet: „Kunst & Kuchen“ gibt es am 21. Mai um 15 Uhr – eine kurzen Führung durch die Ausstellung gefolgt von Kaffee und Kuchen. Um Anmeldung bis 19. Mai unter Telefon 0179 799 88 36 wird gebeten. Und die Albisheimer SonnenKita führt einen von der Ausstellung inspirierten Workshop durch, der in eine eigene kleine Ausstellung münden soll.