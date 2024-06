Vor 40 Jahren wurde der Kultur- und Sportverein in Gonbach ins Leben gerufen. Der Verein startete ursprünglich als reiner Sportverein und musste sich bereits nach einem Jahr umorientieren, da nicht genügend Fußballspieler verfügbar waren. Die Verantwortlichen erweiterten das Angebot um kulturelle Aktivitäten wie Mundartdichterwettbewerbe und Dorftheater, die später im Vordergrund standen. Stets entwickelten die Vorstände und Mitglieder neue Ideen, um das Gemeindeleben zu bereichern, von Altpapiersammlungen über Baumschnittkurse bis zu Festen wie dem Brunnenfest und dem Adventsmarkt. Ortsbürgermeister Jürgen Berberich zollte dem Verein Anerkennung. „Wir können uns in Gonbach glücklich schätzen, dass wir den Kultur- und Sportverein haben“, sagte Berberich bei der Jubiläumsveranstaltung.

Vorsitzende Christel Baumgart ehrte langjährige Vereinsmitglieder für ihre Treue und ihr Engagement – allen voran die Gründungsmitglieder Anita Feldner, Rita Portz, Bernd Feldner, Harald Graf, Waldemar Maas, Rüdiger Portz und Ditmar Walther. Die Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft ging an Axel Bechberger, Norbert Graf, Harry Groß, Karl-Peter Mölder, Walter Schrick und Harald Thomas. Edeltraud Armbrüster wurde für 32 Jahre und Hans-Jürgen Mölder für 30 Jahre Zugehörigkeit geehrt. Besondere Anerkennung erhielt Ditmar Walther, der die Ehrennadel in Silber für besondere Verdienste vom Sportbund Pfalz verliehen bekam.

Das Bouleturnier werde weiter ausgebaut, sagte Baumgart, und „neue Angebote sind in der Vorbereitung“. So lädt der Verein erstmals zu einem Krimi-Dinner ein, und es wird noch in diesem Jahr einen französischen Abend an der Kneippanlage geben. Der Kultur- und Sportverein, der stolze 70 Mitglieder zählt, legt Wert auf eine durchgängige Altersstruktur und fördert diese durch einen günstigen Familienbeitrag, wie die Vorsitzende berichtete. Mit einem Spaßtag möchte der Verein auch den Nachwuchs ansprechen und für ein lebendiges Vereinsleben sorgen.