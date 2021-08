Auch in Meisenheim fassen die Akteure des Volksbildungswerkes trotz steigender Inzidenzen wieder Zuversicht und haben ein Kulturprogramm für die Zeit vom Spätsommer bis Frühlingsanfang 2022 auf die Beine gestellt. „Kultur trotz Corona“ hat VBW-Vorsitzender Werner Keym ihm als Motto mitgegeben. Die ganze Bandbreite des Musiklebens ist darin vertreten.

Zuerst aber steht Theater im Blickpunkt: Am Sonntag, 29. August, 19 Uhr, kommt das Chawwerusch-Theater aus der Südpfalz, um im Glanstädtchen unter freiem Himmel die Kultursaison einzuläuten. Das Ensemble bringt sein Stück „Liberté – wir kommen!“ mit auf den Schlossplatz. Ausgangspunkt der Geschichte ist, dass freiheitsbegeisterte Bürger von Bergzabern 1792 an den Nationalrat in Paris herangetreten sind mit dem Wunsch auf Aufnahme in die Französische Republik. Angekündigt wird eine „aufrührerische und anrührende Geschichte als Freilichttheater mit großem Ensemble und Musik“.

Am Sonntag, 19. September, spielt das Pianistenpaar Yuki Nagatsuka und Gerhard Wöllstein gemeinsam mit seinen Töchtern Maria und Clara Werke von Schubert, Grieg, Sarasate und anderen im Haus der Begegnung. Das Konzert wird gleich zweimal gegeben – um 17 und um 19 Uhr –, um unter den gelten Corona-Beschränkungen möglichst viele Zuhörer erreichen zu können.

Hits der 20er und 30er Jahre stehen dann am Sonntag, 3. Oktober, ab 17 Uhr auf dem Programm, wenn Klaus Huck und das „Kareol-Tanzorchester“ sich im Paul-Schneider-Gymnasium dem Publikum präsentieren. Es geht laut Ankündigung stilecht zu mit Stepptänzern, Frack, Fliege, Sousaphonistin und origineller Bühnenshow. Titel: „Die ganze Welt ist himmelblau“.

Beethoven auf der Gitarre

Ganz andere Musikfacetten werden im November zum Klingen gebracht. Am Freitag, 5. November, 20 Uhr, gibt es mitreißenden Jazz mit karibischem Einschlag mit der Band „Viva Créole“ im Brauhaus. Die Mainzer Formation wurde 1992 gegründet und ist bekannt für ihre spritzige Melange aus Rhythm & Blues und Boogie-Woogie, New-Orleans und Karibik. Tiefer in die Vergangenheit geht es am Mittwoch, 17. November, 19.30 Uhr, mit einem Nachschlag zum Beethoven-Jahr 2020. Im Haus der Begegnung liest an diesem Tag Günther Lenhoff Texte von und über Beethoven. Bekannte Musikstücke des Bonner Großmeisters sind in der selten zu hörenden Bearbeitung für zwei Gitarren zu hören, gespielt von Michael Hermann-Langhans und Xenia Trendel.

Im Villa-Musica-Konzert unter der Überschrift „Streichquartett-Labor“ tritt Geigenprofessor Friedemann Eichhorn mit Stipendiaten der Landesstiftung am Sonntag, 21. November, auf. Ab 17 Uhr erklingen neben einem klassischen Streichquartett Raritäten von Ernest Chausson und Fazil Say im Haus der Begegnung. Am Dienstag, 30. November, 19.30 Uhr, ist im Haus der Begegnung eine literarisch-musikalische Soirée zum Thema Paris zu erleben. Alexander Gelhausen von der Musikhochschule Mainz trägt entsprechende Stücke aus dem 19. bis 21. Jahrhundert vor, begleitet vom Axel Grote Quartett. Auch Eigenkompositionen werden aufgeführt.

Staab-Orchester zu Gast

Das Ensemble „Federboa und Zylinder“ mit Moderatorin, Sängerin und Geigerin Heilswint Hausmann knüpft an Klaus Huck und das Kareol-Tanzorchester an und präsentiert Ende Januar seinerseits Chansons der 20er und 30er Jahre. Wer sich die Lieder von Liebe und Leid, ergänzt um einschlägige Gedichte und Künstlerbiografien, nicht entgehen lassen möchte, der ist am 30. Januar um 17 Uhr im Paul Schneider Gymnasium recht am Ort.

Am gleichen Ort steht am 13. Februar mit dem jährlichen Gastspiel des „Orchesters der Gesellschaft der Musikfreunde Bad Soden“ unter der Leitung von Franz-Josef Staab ein traditioneller Höhepunkt des Kulturprogramms an. Ab 17 Uhr werden im Paul-Schneider-Gymnasium Bachs Violinkonzert E-Dur mit Geiger Antonio Pellegrini, Händels „Il Pianto di Maria“ und Schuberts „Salve Regina“ mit Sopranistin Sophie Klußmann sowie Mozarts Divertimento F-Dur (KV 138) zu hören sein.

Ausklang mit Irish Folk

Ein weiteres Konzert der Landesstiftung Villa Musica führt am Sonntag, 13. März, 17 Uhr, das „Trio Roseau“ ins Haus der Begegnung. Die Künstler haben Werke für Oboe, Klarinette und Fagott von Mozart, Beethoven, Schulhoff auf dem Notenpult.

Drei Termine im April runden das Konzertangebot des Volksbildungswerkes ab. Am 10. April wird der bekannte Gospelchor „Grenzenlos“ mit Hans-Jörg Fiel um 17 Uhr in der Schlosskirche zu erleben sein. Am 24. April, 17 Uhr, die Pianistin Ekaterina Derzhavina ins Haus der Begegnung. Die preisgekrönte Interpretin aus Moskau spielt Werke von Mozart, Beethoven, Medtner und anderen. Am 29. April schließlich gastiert das Duo „The Hoodie Crows“ mit irischen und schottischen Folk-Songs um 20 Uhr im Brauhaus.

Kurz-Info

Ein Faltprospekt mit dem Programm liegt in den Meisenheimer Buchhandlungen, bei der Tourist-Information und in der VG-Verwaltung aus. Es ist auch unter www.meisenheim.de einsehbar. Karten gibt es an der Abendkasse, Vorbestellungen und nähere Infos zu Ermäßigungen und ähnlichem unter Telefon 06753 2207.