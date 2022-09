Kunst und Essen standen beim Interkulturellen Frühstück in Rockenhausen im Mittelpunkt. Für Akzente sorgten Flüchtlinge aus Syrien und der Ukraine.

Herzförmige Plätzchen, die mit Zuckerguss in den ukrainischen Landesfarben verziert waren, deftige Soljanka – eine säuerlich-scharfe Suppe der osteuropäischen Küche – und Lachspastete waren nur einige selbstzubereitete Speisen, die beim Interkulturellen Frühstück am Sonntag in der Donnersberghalle aufgetischt wurden.

Ergänzend zum kulinarischen Angebot erwartete die Gäste ein buntes Rahmenprogramm – so etwa die Gemäldeausstellung zweier geflüchteter Künstlerinnen. Die seit 2015 im Donnersbergkreis beheimatete Syrerin Mayada Ali und die im gegenwärtigen Ukraine-Konflikt nach Deutschland geflohene Olona Polova präsentierten ihre Ölgemälde. Beide Künstlerinnen zeigten sowohl Motive aus ihrer früheren als auch aus ihrer aktuellen Heimat. Unter den Werken sind Stadtansichten, abstrakte Malerei und vor allem Naturmotive zu finden.

Fotocollage fertig

Besonderes Augenmerk galt der Vorstellung dreier Ferienprojekte, die im August in einer Serie von Workshops mit den Geflüchteten stattgefunden hatte. Eine Foto-Dokumentation über einen Töpferworkshop war ebenso zu sehen wie zahlreiche in Ölmaltechnik entstandene Blumenmotive. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich Gemälde in für die Ukraine landestypischen Blütendekor.

Ein weiteres Projekt war eine Fotocollage, die eine Brücke vom alten Leben vor der Flucht in das jetzige Leben am Donnersberg schlagen soll. Die Geflüchteten waren dazu aufgerufen, Fotos aus ihrer Heimat mit Aufnahmen aus ihrer Gegenwart in der Collage zu verbinden. Auf diese Weise entstand im Laufe mehrerer Termine ein Bilderteppich, den der künstlerische Leiter Mik Amos und Organisatorin Angela Schwalb mit den Teilnehmern nun offiziell vorstellten. Die im Sommer ins Leben gerufene Idee habe eine besondere emotionale Qualität für alle Beteiligten gehabt.

Hand in Hand

Musikalisch untermalt wurde der Sonntagsbrunch vom Stahlberg Trio, das mit Jazzklängen für Unterhaltung sorgte. Ein Filmprojekt, das ebenfalls im Rahmen des Ferienprogrammes entstand, zeigte die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer und Unterstützer der Initiative. Der unter dem Titel „Interkulturelle Reise über den Donnersberg“ entstandene Film, der auch auf Youtube zu finden ist, zeigt die persönlichen Beweggründe der Beteiligten für das Projekt.

„Dass eine so große Gruppe so gut und Hand in Hand gearbeitet hat, ist wirklich beeindruckend“, zeigt sich Erika Steinert sichtlich zufrieden mit der breiten Unterstützung. Auch habe in der Vorbereitung der Veranstaltungen das Zusammenspiel von den seit längerem in Deutschland lebenden und den neu zum Projekt gekommenen Geflüchteten reibungslos geklappt, lobt sie.

Flucht und Integration

„Wir sind richtiggehend überwältigt. Mit so vielen Teilnehmern hatten wir nicht gerechnet“, lautet die Bilanz von Erika Steinert an das „Interkulturelle Frühstück“ in der Rockenhausener Donnersberghalle. Die Veranstaltung bildete den vorläufigen Höhepunkt der diesjährigen Interkulturellen Woche, die noch bis zum 3. Oktober an diversen Veranstaltungsorten im gesamten Kreisgebiet stattfindet. Bereits seit dem 17. September lädt die Initiative unter dem Motto #offengeht ein.

Die Integrationsbeauftragte des Donnersbergkreises kann in diesem Jahr auf ein dicht gepacktes Programm von mehr als 34 Veranstaltungen verweisen. In Kooperation mit Vereinen, Helferkreisen und freien Initiativen werden die Themenkreise Flucht und Integration in den verschiedensten Facetten in den Fokus gerückt. Das jährlich stattfindende Frühstück lockte nun am Sonntag fast 150 Gäste in die Halle. Dabei wurden 511 Euro für die Opfer des Krieges in Syrien gespendet.