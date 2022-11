Das Weingut Boudier&Koeller lädt zum Adventssingen mit Grill und Glühwein-/Punsch-Theke ein: am morgigen Sonntag sowie am Sonntag, 11. Dezember, jeweils ab 16 Uhr in der Pfarrscheune Stetten; außerdem am Sonntag, 4. Dezember, ab 14 Uhr im Schlossgarten in Kirchheimbolanden. Mit dabei sind New Shoes mit Akustikgitarre und Cajon, Markus Enders am Klavier. Reservierungen unter info@boudierkoeller.de oder 06355 586. Es gibt Kastaniensuppe, Gulasch in der Brottasse, Bratäpfel, Flammkuchen, roten und weißen Glühwein, Kinderpunsch, Orangina, Secco, Weine und Wasser.