Zu schnelles Fahrenstößt in der Bergstraße unagenehm auf. Dort werde auch nicht die Rechts-vor-Links-Regel beachtet, informierte Ortsbürgermeister Marcel Form den Gemeinderat über Klagen von Anwohnern. Als erste Maßnahme wird eine Bodenmarkierung in Höhe der Einmündung der Kirchstraße aufgebracht.

In Breunigweiler wird die Aktion „Gelbe Füße“ gestartet. Es wird ein Beitrag zu einem noch sicheren Schulweg. Dabei werden die Symbole an markanten Stellen aufgesprüht. Gebildet wurde ein Projektteam aus Ratsmitgliedern, das einen Entwurf ausarbeiten wird.

Beim Ortsbürgermeister sind auch mehrere Beschwerden wegen der Parksituation in der Hauptstraße eingegangen, insbesondere in Höhe der Einmündung. Seiner Auffassung nach würde ein einseitiges Halteverbot das Problem lösen. Ein Teil der Kirchstraße sei ebenfalls problematisch und solle in die Überlegungen mit einbezogen werden, so das Ratsmitglied Rita Beck. Angeregt wurde ein Gespräch mit den Anliegern. Zuvor werden Mandatsträger ein Konzept erarbeiten.