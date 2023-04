Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Östlich des Donnersbergkreises ging es 2019 in puncto Kriminalität offenbar etwas ruhiger zu als im Jahr zuvor – zumindest was die Fallzahlen angeht. Laut der am Montag vorgelegten Kriminalstatistik hatten es die Beamten der Polizeiinspektion in Kirchheimbolanden im letzten Jahr mit insgesamt 2014 Straftaten zu tun, das sind 149 weniger als im Jahr zuvor. Auffallend stark zugenommen haben Ladendiebstähle und Sexualdelikte.

Gut zwei Drittel der angezeigten Straftaten haben die Beamten im letzten Jahr aufklären können. Die Aufklärungsquote liegt mit 67,1 Prozent zwar unter der des Vorjahres (70,8 Prozent),