In Finkenbach-Gersweiler kommen noch vier Tage vorm Einmarsch der Amerikaner drei junge Buben bei einem Jagdbomberangriff ums Leben.

Am Freitag, 16. März 1945, griff gegen 14 Uhr ein „Jabo-Geschwader“ – amerikanische Jagdbomber – das mittlere Moscheltal an. Während Waldgrehweiler von den acht aufs Dorf abgeworfenen Bomben weitestgehend verfehlt wurde, traf es die Nachbargemeinde Finkenbach-Gersweiler deutlich mehr.

Grund dafür war wohl, dass die Amerikaner auf ihrem Vormarsch fünf Mann der dort stationierten Nebelwerfer- und Nachrichteneinheit aus Hagenau im Elsaß aufgegriffen hatten. Die vier Fahrzeuge dieser Einheit waren in der Hohl- und der Hauptstraße sowie im Viktoria-Stift platziert. Die Soldaten waren zu einem Erkundungsgang in Staudernheim, als sie von den GIs gefangen genommen wurden. Dadurch wurde bekannt, dass sich diese Militäreinheit in Finkenbach befand.

Brücken Ziele von Angriffen

In der Folge versuchte die US Air Force, vermutlich mit drei Kettenbomben die Brücken im Ort zu zerstören und militärische Ziele zu treffen. Das misslang jedoch. Die erste Bombe verfehlte die Lindenstraßen-Brücke Finkenbach um einige Meter und ging in dem Garten hinter dem Wohnhaus Pitz (heute Bayer) nieder. Sie zog jedoch eine solche Druckwelle nach sich, dass auf der anderen Seite des Bachlaufs der Moschel ein großes Loch in die Außenwand der Scheune von Friedrich Rahm gerissen wurde, was heute noch am Mauerwerk zu erkennen ist. Durch den zusätzlichen Bordwaffenbeschuss wurde das Scheunendach bis auf einen Quadratmeter Fläche total zerstört. Der Bombentrichter im Garten soll nach Erzählungen so groß gewesen sein, dass man darin fast ein ganzes Haus hätte errichten können.

Die zweite Bombe mit Ziel Au-Brücke im Ortsteil Gersweiler traf etwas versetzt den Kreuzungsbereich vor der heutigen Bushaltestelle und zerstörte die ganze Straße. Durch die Druckwelle wurden bei den umliegenden Häusern Fenster und Türen zerstört. Die Anwohner entrahmten ihre Bilder, um für entsprechenden Glasersatz zu sorgen. Das Fatalste jedoch: Ein 14-jähriger Junge aus dem Saargebiet, der bei seinem Onkel Schmied Frenger in Waldgrehweiler Unterschlupf fand, war zusammen mit einem Kumpel mit dem Fahrrad zum Kolonialwarengeschäft in Gersweiler unterwegs, als er von den Splittern der Bombe tödlich getroffen wurde. Außerdem traf es einige Meter weiter die beiden wenige Jahre jüngeren Finkenbach-Gersweilerer Buben Günter Köhler und Karl Kälber, die gerade von der Feldarbeit zurückkehrten.

Die dritte Bombe zerstörte die Scheune und den Pferdestall des Gaststättenbetriebs von Karoline Rahm in der Hauptstraße, wo einer der Werfer stationiert war und sich die Feldküche der Soldaten befand. Rahm konnten sich retten, doch das gesamte Vieh war tot. Es wurde in den Folgetagen in den Bombentrichtern auf dem Grundstück und „Im Kessersloch“ außerhalb des Ortes vergraben. Durch die Druckwelle wurden auch die frisch einbetonierten Zaunposten an der Grundstücksgrenze zum Anwesen Wilhelm Grill (heute Keller-Hilgert) in der Binnstraße herausgerissen. Einer traf das Haus, zerschlug das Dach und schoss durch die Decke bis in die Küche. Die Familie lebte Tage quasi auf der Straße, hatte nicht mal mehr einen Teller und musste von der Verwandtschaft aus Waldgrehweiler mit Geschirr versorgt werden.

Im Ortszentrum von Finkenbach mussten sich Zivilisten retten, die sich im Hof des ehemaligen Bauernbetriebs Haas (heute Schläfer) in der Lindenstraße anlässlich der Hausschlachtung eines Schweins versammelt hatten. Die Fliegerpiloten eröffneten das Feuer. Die Scheune ging in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte das angebaute Wohnhaus retten, musste aber bis in die Morgenstunden des Folgetages noch Brandwache halten. Im Flur hinter der Haustür waren nach Jahrzehnten noch die Einschusslöcher erkennbar.

Stellung ging nie in Betrieb

Dies war das erste größere Kriegsereignis im Ort. Bisher mussten sich nur ab und an Personen vor einzelnen tieffliegenden „Jabos“ in Sicherheit bringen. Im Dorf selbst hatte man mit Arbeitsdienst, Volkssturm und Hitlerjugend einiges verwirklicht. Feldwege wurden ausgebaut, in Hauptstraße, Neugasse, Hohl- und Lindenstraße sowie auf dem Hasenberg hatte man kleinere Bunker gegraben. Auf der Höhe zwischen Finkenbach-Gersweiler und Schmittweiler wurden im sogenannten „Flakwäldchen“ drei Gebäude sowie Plattformen für Luftabwehrkanonen und einen Scheinwerfer errichtet. Diese Stellung ging jedoch nie in Betrieb.

Am Ortseingang Finkenbachs, zwischen dem heutigen Wohnhaus von Hilde Köhler in der Hauptstraße und den gegenüberliegenden Gärten, hatte man mit Holzpfählen und Tannenstämmen eine Panzersperre gebaut, ebenso im Ortsteil Gersweiler in Höhe des heutigen Anwesens Strelow. An letzterer Stelle befand sich auch das sogenannte „Polenlager“, wo Kriegsgefangene nach der täglichen Zwangsarbeit bei den örtlichen Bauern Unterkunft fanden. Zu kriegerischen Handlungen kam es nie.

Kurz nach dem Bombenangriff verbreitete sich im Moscheltal die Nachricht, dass die „Amis“ bereits bis Bad Kreuznach vorgerückt seien. Jetzt war ziemlich Jedem klar, dass der Krieg vorüber und ein Widerstand zwecklos war. Man war nur gespannt, was die Tage noch bringen würden. Zuerst flogen ab und an amerikanische Aufklärer langsam über das Tal. Am 20. März gegen neun Uhr morgens rollten erste Panzer mit großem Kettenrasseln und Motorenlärm Richtung Ort. Aus Angst vor Beschuss wurden die Panzersperren gar nicht erst geschlossen.

Auf der Höhe Richtung Schmittweiler und Gangloff wurden schließlich die wankenden langen Antennen der ersten Kettenfahrzeuge gesichtet. Die Einwohner verkrochen sich in ihre Häuser, alle Hinweise auf eine Nazivergangenheit wurden eilig vernichtet, Waffen verscharrt, und man spähte ängstlich durch die verschlossenen Fenster. Die in den Ort strömenden stählernen Ungetüme waren mit gelb, orange und rot gestreiften Decken gekennzeichnet, manche trugen auch eine mit einem großen weißen Kreuz. Etwas talabwärts in Ransweiler zählte man rund 900 Panzer, die das Dorf von Richtung Waldgrehweiler und Schönborn passierten.

Häuser tagelang durchsucht

Nach einiger Zeit kamen amerikanische Quartiermacher ins Dorf, um Platz für hunderte Soldaten zu schaffen. Einige Häuser mussten restlos geräumt werden. Der größte Teil der Amerikaner lagerte auf einer Wiese „In der Wingertsbach“ in der Nähe des Steinbruchs in Zelten. Ihr Hauptquartier richteten sie im Haus des Steinbruchbesitzers Werrmann am Dorfplatz ein. Die Bevölkerung musste Nahrungsmittel abgeben. Die Häuser wurden tagelang nach deutschen Soldaten durchsucht. Kriegsbilder, Filme und sonstiges verwerfliches Material wurden zu einem Sammelplatz bei der heutigen Dorfgemeinschaftshalle in Ransweiler gebracht und verbrannt.

Am Ende musste die 570 Seelengemeinde 58 gefallene, vermisste und verstorbene Soldaten listen, deren Namen heute auf einem der größten Kriegerdenkmäler der Nordpfalz auf dem Finkenbacher Friedhof zu lesen sind. Bis zur Rückkehr der letzten Kriegsgefangenen sollte es noch etliche Jahre dauern. Geblieben sind nur die Erinnerungen, einige wenige Bilder, Urkunden und Orden sowie kleine Splitter der niedergegangenen Bomben.