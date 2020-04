In der zweiten Märzwoche – zumindest laut Redaktionskalender – hat es das kreisweit zuletzt gegeben. Am Mittwoch ist es wieder soweit, und die Nachricht passt zu den ersten Lockerungen der Corona-Auflagen seit Anfang dieser Woche: Ein Gemeinderat trifft sich zu einer Sitzung. Es ist die Marnheimer Ortsvertretung, die um 19 Uhr den Anfang macht und unter den gebotenen Sicherheitsvorkehrungen wieder am Ratstisch zusammenkommt.

„Es geht um die Sanierung des Freizeitzentrums und um einige Sachen, die da noch fehlen“, kündigt Ortsbürgermeister Tim Mühlbach an. Es biete sich an, das jetzt zu machen, da die Halle nicht belegt sei durch Vereine und Veranstaltungen. Es sei auch sinnvoll, sich antizyklisch zu verhalten und dem Handwerk jetzt, da die Aufträge zurückgehen, Beschäftigung zu geben. Es gehe um eine Beschallungsanlage, Rollos für den Thekenbereich, einen eventuellen Schallschutz, so Mühlbach. Ratssitzungen seien rechtlich ohne weiteres möglich, sagt er. Allerdings seien pandemiebedingt Sicherheitsvorkehrungen geboten. Getagt werde in der großen Halle, die viel Abstand ermöglicht. Jedes Ratsmitglied werde einen eigenen, zuvor desinfizierten Tisch haben. Und es werde auch nicht allzulang dauern. Weitere offene Themen wie etwa der Nachtragshaushalt sollen dann erst im Mai verhandelt werden.

Auf Kreisebene habe man sich zwar verständigt, die Gremienarbeit bis Ende April ruhen zu lassen. Aber jeder Bürgermeister habe das Recht, unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften Sitzungen einzuberufen, wenn ihm das geboten erscheint, erläuterte dazu VG-Chef Axel Haas.